HABER

İsveç UETD'den "Terörle mücadelede kadın" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 21:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan: - "Yüz yıldır Suriye'de Kürtlere bir kimlik bile verilmedi. Peki buna ses çıkaran bir Batı ülkesi duydunuz mu?"

STOCKHOLM (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, "Yüz yıldır Suriye'de Kürtlere bir kimlik bile verilmedi. Peki buna ses çıkaran bir Batı ülkesi duydunuz mu?" dedi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç kadın teşkilatınca “Terörle mücadelede kadın” başlıklı konferans düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansa, Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Emre Yunt, UETD İsveç Başkanı Özer Eken, UETD İsveç Kadınlar Teşkilatı Başkanı Sevim Erdoğan, İsveç Maarif Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Tursun ve çok sayıda davetli katıldı.
Kuran’ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, yüz yıldır Kürtlere Suriye'de kimlik verilmediğini belirterek, bu duruma Batı devletlerinin de bu zamana kadar ses çıkaramadığını söyledi.
- ''AK Parti Hükümeti yasakları kaldırdı''
AK Parti hükümeti göreve geldiğinden bu yana Kürtlerin dilleriyle ve kültürleriyle ilgili her türlü yasağı kaldırdığına ve yeni yasalar çıkardığını hatırlatan Orhan, ''Yıllardır Suriye'de Kürtlere bir kimlik bile verilmedi. Peki buna ses çıkaran bir Batı ülkesi duydunuz mu? Afrin'de kimlik verilmeyen Kürtler için ses çıkartan bir Batı ülkesi duydunuz mu? Hakkari ve Diyarbakır'da JİTEM halka zulüm yapıyordu. Batı'dan hiç tepki oldu mu? Diyarbakır cezaevinde Kürtlere 90'lı yıllarda işkence yapılıyordu. AB ülkelerinden hiç bu konuda söylem duydunuz mu? İşte biz bunları yapanları yargılıyoruz. JİTEM'den o gün o işleri yapanların tamamı yargılanıyor. Hiçbir tane HDP'li milletvekili o davalardan birini takip etmedi ve açıklamada bulunmadı.'' dedi.
- Zeytin Dalı Harekatı Zeytin Dalı Harekatı'nın Batı tarafından eleştirilmesine de tepki gösteren Orhan, Afrin'de Kürtler, Türkmenler ve Arapların da bulunduğuna dikkati çekerek PYD ve PKK'nın bölgede tasfiye ettiği muhalif Kürt siyasetçileri hatırlattı.
Terör örgütü PKK ve PYD'nin, Afrin, Menbiç, Cerablus, El Bab'ın bulunduğu coğrafyaya gitmeden önce bölgede Kürtlerin kurduğu parti, dernek ve oluşumlar bulunduğuna işaret eden Orhan şunları kaydetti:
"O oluşumların tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti görüştü. Onlarla birlikte, onların oluşturacağı savaş yanlısı olmayan, siyaset yanlısı olan her türlü oluşumla birlikte olacağını ifade etti. Salih Müslim o dönemde İstanbul'a geldi. Ankara'ya geldi. Görüşmeler gerçekleşti ama PKK, işin içine girdiğinde oradaki bütün muhalif gurupları darmadağın etti. Bir kısmını hapse attı, bir kısmını kurşuna dizdi ve ses çıkaranlardan 250 bin kişiyi bizim sınırımızdan Türkiye'ye sürgün etti. İşte o zaman Salih Müslim muhatap alınmadı ve görüşmeler kesildi. Dananın kuyruğu burada koptu. Maalesef Batı bu durumu görmedi, görmemeye de devam ediyor."
PYD'nin amacının devlet kurmak olmadığını kaydeden Orhan, PYD'nin Amerika'ya koridor bir uydu devlet olmak için çabaladığını sözlerine ekledi.

Salih Müslim'den skandal ifadelerSalih Müslim'den skandal ifadeler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan isveç Konferans UETD

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e evlilik teklifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

Hava durumu nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji açıkladı

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

PKK'ya ağır darbe! Eğitim kampı yerle bir

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğin saldırı!

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.