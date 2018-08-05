İsveç ve Finlandiya'da yıldırım isabet eden 3 kişi öldü

STOCKHOLM (AA) - İsveç ve Finlandiya'da yıldırım isabet eden 3 kişi hayatını kaybetti.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Eskilstuna kentinde yıldırım düşmesi sonucu 50 yaşındaki kadın öldü.
SVT'ye konuşan Polis Sözcüsü Region Öst, ormanda yürüyüşe çıkmasının ardından geri dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınlarının, kadını yerde yatarken bulduğunu belirtti.
Region, kadının hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığını kaydetti.
Finlandiya devlet televizyonu YLV'de yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Juga kentinde bulundukları saunaya yıldırım isabet etmesi sonucu iki kardeş yaşamını yitirdi.
Finlandiya Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde son iki günde 54 bin şimşek çaktığı bildirildi.
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