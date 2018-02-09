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İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Hyden Kocaeli'de

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 00:30 | Son Güncelleme

Hyden: - "Avrupa Birliği gibi İsveç olarak bizler de PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz"

KOCAELİ (AA) - İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden, Avrupa Birliği gibi İsveç'in de PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Hyden, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.

Açıklamaya göre Hyden, kendisine gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin de konuşulduğu görüşmede Hyden, "Avrupa Birliği gibi İsveç olarak bizler de PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Karaosmanoğlu da Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak İsveç Lund Üniversitesi Hukuk Fakültesine bağlı Raoul Wallenberg Enstitüsü (RWI) ile "İnsani Kentler Projesi" iş birliği protokolü imzaladıklarını aktararak, bu kapsamda Türkiye'de belirlenen 10 belediyeyle "İnsani Kentler" başlıklı bir proje yürüttüklerini kaydetti.

Projeyi kabul eden belediyelerle beş başlık altında 3 yıl devam edecek bir sürecin takip edileceğini belirten Karaosmanoğlu, Türkiye'deki "İnsani Kentler"in yayılmasına destek olarak sosyal içermenin çeşitli dezavantajlı gruplar adına sağlanması, insan hakları norm ve prensiplerinin yerelleşmesi ile gündelik yaşama uyarlanması için metodolojik yaklaşımların geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Karaosmanoğlu, projeyle 3 yılın sonunda belediyelere "İnsani Kent" unvanı ve sertifikasını RWI ile vereceklerini ifade etti.

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal'ın da katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra yerel yönetimler başta olmak üzere ekonomik gelişmelerin de ele alındığı aktarıldı.

Başkan Karaosmanoğlu, ziyaretin anısına Hyden'e çini vazo hediye etti. Hyden de Karaosmanoğlu'na bir kitap takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
isveç Kocaeli PKK

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