İsveç'in 'köfte' paylaşımı İnegöllü köftecileri sevindirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - İSVEÇ Devleti'nin resmi Twitter hesabındaki paylaşımda, ülkenin dünyaca ünlü köftesinin tarifinin, Türk mutfağına dayandığının belirtilmesi, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki köftecileri mutlu etti. İsveç Devleti'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki 'Sweden.se' adlı hesabından köftenin fotoğrafı da kullanılarak, "İsveç köfteleri, aslında Kral 12. Karl'ın Türkiye'den eve getirdiği tarife dayanıyor. Gerçeklere bağlı kalalım" paylaşımı yapılması ilgi çekmişti. Tarifin esprili paylaşımla İsveç'e Türkiye’den gittiğinin duyurulması, tescilli İnegöl köftesi satıcılarını sevindirdi. İnegöl’de 5 kuşaktır köftecilik yapıldığını belirten köfteci İbrahim Besler, “120 yılı aşkın süredir, 5 kuşaktır köftecilik yapıyoruz. İnegöl köftesi, zaten ülke sınırlarını aşmıştı. Dünyada köftemizin örnek alınması, bizim için onurdur tabi ki. İsveç Devleti'nin de köftenin tarifinin Türkiye’den alındığı yönünde itirafta bulunması bizi gururlandırdı” diye konuştu.
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