AMMAN (AA) - İsrail'in zulmüne tepki göstermek amacıyla geçen yıl İsveç'in Göteborg kentinden yola çıkan ve İsrail tarafından Filistin'e girişi engellenen aktivist Benjamin Ladraa, yolculuğunun Filistin'e girişinin engellenmesiyle değil ancak Filistin özgür olunca son bulacağını söyledi.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Meslek Sendikaları Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında Ladraa, İsrail'in Filistin topraklarına girişini, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerini sürekli dile getirmesi nedeniyle engellediğini belirtti.

Ladraa, İsrail'in Filistin'e girişini engellemesinin nedenlerinden birinin, Aralık 2017'den bu yana İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin doğduğu Nebi Salih köyüne gösteri düzenlemek için gideceği iddiası olduğunu ifade etti.

Bunun Filistin topraklarına girişi için yeterli bir sebep ve iddia ettikleri gibi bir amacının olmadığını vurgulayan Ladraa, ikinci olarak ise yalan söylemekle itham ettiklerini ancak onların hakkındaki izlenimlerini kontrol edemeyeceğini kaydetti.