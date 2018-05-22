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İsveçli gazeteciye Müslümanlara hakaretten soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

İsveçli gazeteciye Müslümanlara hakaretten soruşturma

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İsveç Demokratlar Partisinin (SD) yayın organı Samtiden dergisinin eski genel yayın yönetmeni Jan Sjunnesson hakkında Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Sjunnesson, sosyal medya hesabından Müslümanlara hakaret içeren iki karikatür paylaşması dolayısıyla polise ifade verdi.

Polis ifadesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sjunesson, ''Nefret suçuyla'' suçlanmayı kabul etmediğini belirterek, karikatürleri ifade özgürlüğü çerçevesinde hiciv için paylaştığını kaydetti.

Savcı Ann Liden, sosyal medyada nefret suçu işlemekten dolayı Sjunesson hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayarak, polis sorgusunun ardından incelemenin devam ettiğini, ilerleyen süreçte Sjunesson hakkında dava açılabileceğini ifade etti.

Sjunesson'un paylaştığı iki kurgu kitabının kapak karikatürlerinden birinde "Mustafa da katılmak istiyor" başlığı altında "erkek çocukların bir kız çocuğunu taşlaması" diğerinde ise ''Babamla işteyiz" adı altında "iki Müslüman'ın bir kişiyi işkenceden geçirdiği" çizimler görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
gazeteci Jan Sjunnesson isveç Müslüman soruşturma

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