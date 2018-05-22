İsveçli gazeteciye Müslümanlara hakaretten soruşturma

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İsveç Demokratlar Partisinin (SD) yayın organı Samtiden dergisinin eski genel yayın yönetmeni Jan Sjunnesson hakkında Müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Sjunnesson, sosyal medya hesabından Müslümanlara hakaret içeren iki karikatür paylaşması dolayısıyla polise ifade verdi.
Polis ifadesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sjunesson, ''Nefret suçuyla'' suçlanmayı kabul etmediğini belirterek, karikatürleri ifade özgürlüğü çerçevesinde hiciv için paylaştığını kaydetti.
Savcı Ann Liden, sosyal medyada nefret suçu işlemekten dolayı Sjunesson hakkında soruşturma başlatıldığını açıklayarak, polis sorgusunun ardından incelemenin devam ettiğini, ilerleyen süreçte Sjunesson hakkında dava açılabileceğini ifade etti.
Sjunesson'un paylaştığı iki kurgu kitabının kapak karikatürlerinden birinde "Mustafa da katılmak istiyor" başlığı altında "erkek çocukların bir kız çocuğunu taşlaması" diğerinde ise ''Babamla işteyiz" adı altında "iki Müslüman'ın bir kişiyi işkenceden geçirdiği" çizimler görülüyor.
Kadıköy'de eşini öldüren zanlı hakkında karar çıktı! Sözleri şoke etti
15 yıldır su içemiyordu! Sırrı nihayet çözüldü!
24 Haziran seçimleri sonrasında bedelli askerlik çıkar mı? Cumhurbaşkanı adayları bedelli askerlik konusunda ne düşünüyor?
Rus turistler Türkiye'den vazgeçemiyor
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
İstanbul'da Ümraniye Devlet Hastanesi önünde silahlı saldırı! Karı-koca kurtarılamadı...
Vladimir Putin'in Angela Merkel'e verdiği çiçek Alman basınını kızdırdı
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Okuyucu Yorumları 0 yorum