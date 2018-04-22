İsveç’te 23 Nisan şenlikleri

İsveç’in Stockholm kentinde bir araya gelen binlerce kişi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
İsveç’in Stockholm kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için yaklaşık 10 bin kişi Kungstragarden Parkı’nda bir araya geldi. Havaların güzel olması sebebi ile erken düzenlenen 23 Nisan şenlikleri İsveç Gençlik Federasyonu Başkanı Gizem Kesim’in açılış konuşması ile başladı. Kesim’den sonra söz alan Türkiye Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt düzenlenen şenliklere yoğun ilgi olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
Konuşmalar ve gösterilerin ardından program sanatçı Ece Seçkin’in konseri ile sona erdi.
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