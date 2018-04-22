HABER

İsveç’te 23 Nisan şenlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 20:32 | Son Güncelleme

İsveç’in Stockholm kentinde bir araya gelen binlerce kişi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.İsveç’in Stockholm kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için yaklaşık 10 bin kişi Kungstragarden Parkı’nda bir araya geldi.

İsveç’in Stockholm kentinde bir araya gelen binlerce kişi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
İsveç’in Stockholm kentinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için yaklaşık 10 bin kişi Kungstragarden Parkı’nda bir araya geldi. Havaların güzel olması sebebi ile erken düzenlenen 23 Nisan şenlikleri İsveç Gençlik Federasyonu Başkanı Gizem Kesim’in açılış konuşması ile başladı. Kesim’den sonra söz alan Türkiye Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt düzenlenen şenliklere yoğun ilgi olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.
Konuşmalar ve gösterilerin ardından program sanatçı Ece Seçkin’in konseri ile sona erdi.

YSK'dan erken seçim açıklaması!YSK'dan erken seçim açıklaması!
Meral Akşener'e büyük şok! Meral Akşener'e büyük şok!
Yok böyle olay! Sözleşmeli fuhuş rezaletiYok böyle olay! Sözleşmeli fuhuş rezaleti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Kadroya geçen taşerona ek ödemeler geliyor

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.