İsveç'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla kutlandı.
İsveç Türk Gençlik Federasyonu (TUF) tarafından Kungstredgarden (Kralın Bahçesi) Parkı'nda düzenlenen kutlamaya Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, eski İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt, eşi AP Milletvekili Anna Maria Corazza Bildt ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamada yaptığı konuşmada, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
AP Milletvekili Anna Maria Corazza Bildt de ''Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyorum. Onlarca dostum var. Gaziantep'te, Kilis'te sığınmacı merkezlerini gezdim. Türkiye, 3 milyon Suriyeli sığınmacıya çok iyi bakıyor. Bundan dolayı Türkiye'ye minnettarız.'' dedi.
TUF Başkanı Sinem Kesim, Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Çocuktur anlamaz'', ''Sen çocuksun yerini bil'' şeklinde görüşlere "dur" diyerek tüm dünya çocuklarına 23 Nisan bayramını hediye ettiğini belirtti.
Türk pop şarkıcısı Ece Seçkin ve İsveçli müzisyenlerin konser verdiği kutlamada, miniklerden oluşan halk oyunları ekipleri büyük alkış aldı.
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