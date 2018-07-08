İsveç'te 73 yaşındaki demans hastası kadına sınır dışı kararı

STOCKHOLM (AA) - İsveç Göçmenler Ofisi, 73 yaşındaki İranlı demans (bunama) hastası kadın sığınmacının sınır dışı edilmesine karar verdi.

İsveç'in önde gelen Aftonbladet gazetesinin haberine göre, Göçmenler Ofisi, iltica talebinde bulunan 73 yaşındaki İranlı sığınmacı Effat Asadi Moghaddem'in sınır dışı edilmesi kararı aldı.

Sınır dışı kararın ardından yaşlı kadın, 2 yıldır kaldığı bakımevinden de masrafları karşılanmadığı gerekçesiyle atıldı.

Yaşlı kadın yakınları tarafından hastaneye kaldırdı.

Yaşlı kadının kızı, gazeteye yaptığı açıklamada, annesinin ağır demans hastası olduğunu ve bu yüzden kendisini bile tanımadığını belirterek "Annem 8 yıl önce İran'dan İsveç'e geldi. Annem demans hastası olduğu ve İran'da bakacak kimsesi bulunmadığı için burada iltica için başvurduk. Şu anda beni tanımıyor. 2 senedir bakım gördüğü yaşlılar evinden atıldı. Çok hasta olduğu için başkent Stockholm'deki Söder Hastanesi'nin acil servisine yatırdık. Umarım Göçmenler Ofisi kararından döner ve annemi sınır dışı etmekten vazgeçer." ifadelerini kullandı.

Öte yandan medya ve sivil toplum örgütleri, yaşlı kadını sınır dışı etme kararı veren Göçmenler Ofisine sert tepki gösterdi.

