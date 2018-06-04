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İsveç'te Afrika asıllı politikacılara ölüm tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 14:45 | Son Güncelleme

İsveç'te Afrika asıllı gençlerden oluşan Sosyal Demokrat Gençlik Kolu üyelerinin sosyal medyada yayımlanan topluca fotoğrafı yüzlerce ölüm tehdidi ve ırkçı yorum aldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Halland kentinde, Afrika asıllı genç politikacılardan oluşan Sosyal Demokrat Parti Gençlik Kolu üyelerinin sosyal medyada yayımlanan toplu fotoğrafına ırkçı ve ölüm tehdidi içeren yorumlar yapılması üzerine soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Irkçı saldırı ve ölüm tehditleri sonrası İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan Halland Sosyal Demokrat Parti Gençlik Kolu Sekreteri Anton Karlsson, fotoğrafa gelen 7 bin yorumun büyük bölümünün ırkçılık ve tehdit içerdiğini belirtti.

Fotoğrafta 9 gencin bulunduğunu ve bunlardan 7'sinin Afrika kökenli olduğunu kaydeden Karlsson, tehdit ve ırkçı yorumlardan sonra fotoğrafı bir gün sonra kaldırmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Öte yandan Aftonbladet gazetesinin haberinde, fotoğrafa yapılan yorumlardan sonra İsveç İstihbarat Teşkilatının (SEPO) olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Özellikle yorumlarda 2011'de Norveç'te ırkçı saldırı sonucu çoğunluğu genç politikacı 77 kişiyi öldüren Anders Behring Breivik'e atıfta bulunulması nedeniyle SEPO'nun soruşturmayı ciddiyetle sürdürdüğü bildirildi.

Konu hakkında açıklama yapan İsveç Başbakanı Stefan Löfven, fotoğrafa yapılan yorumları kınarken bütün sosyal demokratların gençlerin arakasında olduğunu, tehdit ve ırkçı saldırılara karşı daha güçlü bir biçimde çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ırkçı saldırı isveç Sosyal demokrat

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