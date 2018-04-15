İsveç'te Afrikalı bir göçmene ırkçı saldırı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Laponya bölgesinde bulunan Gellivare kasabasında yaşayan Eritreli 25 yaşındaki Samsom Kibrom'un aracının gamalı haç çizilerek kundaklandığı bildirildi.

Norrbotten Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olay, ırkçı saldırı ve nefret suçu olarak nitelendirildi. Soruşturması yürütlen ırkçı saldırıya ilişki şu ana kadar kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

Söz konusu ırkçı saldırının mağduru Samsom Kibrom ise Aftonbaladet gazetesine yaptığı açıklamada, 6 sene önce ailesi ile Eritre'den İsveç'e geldiğini ve güvenli bir ortamda yaşamak için Gellivare'ye yerleştiğini söyledi.

Son bir haftadır hayatlarının kabusa döndüğünü anlatan Kibrom, ''Geçen hafta oturduğumuz binanın giriş kapısının camları kırıldı ve içeri bira döküldü. Sonra aracımı kundakladılar. Kundaklamadan önce gamalı haç çizmişler. Bizi burada istemiyorlar. İki küçük çocuğum var. Bütün aile korku ve endişe içindeyiz.'' ifadelerini kullandı.

Kasabada iki işte çalıştığını ve kurulu bir düzeni olduğunu kaydeden Kibrom, saldırılardan korktuklarını ve başka bir yere taşınmayı düşündüklerini kaydetti.