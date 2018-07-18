İsveç'te aşırı sıcaklardan 40 noktada orman yangını çıktı

HELSİNKİ (AA) - İsveç'te etkili aşırı sıcaklar ülkede orman yangınlarına yol açtı.
Yerel yayın kuruluşu SVT, çoğu ülkenin iç ve batı kesiminde olmak üzere yaklaşık 40 noktada orman yangınının çıktığını, kutup bölgesinde de yangınlarla mücadele edildiğini duyurdu.
Vatandaşlardan camlarını kapatarak evlerinden dışarı çıkmamalarının istendiği belirtildi.
İsveç Sivil Savunma Dairesi, tüm kaynakların seferber edildiği yangın söndürme çalışmalarına, Norveç'ten getirilen helikopterler ile İtalya'dan ödünç alınan 2 Canadair CL-415 uçağının da dahil edildiği bilgisini verdi.
Avrupa'nın kuzeyi geçen hafta aşırı sıcakların etkisi altına girmiş, Finlandiya, Norveç ve İsveç'te hava sıcaklığı 32 derecenin üstüne çıkmıştı.
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