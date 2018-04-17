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İsveç'te Hindistan Başbakanına protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 20:42 | Son Güncelleme

İsveç Keşmir Komitesi üyeleri, Stockholm'e gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi protesto etti

STOCKHOLM (AA) - İsveç Keşmir Komitesi üyeleri, resmi bir ziyaret için İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi protesto etti.

İsveç'te faaliyet gösteren komite üyeleri, İsveç Parlamentosu önünde toplanarak Modi'yi protesto etti.

"Evine geri dön" ve "Katliamlara son ver" pankartları taşıyan protestocular, Keşmir bölgesindeki Müslüman nüfusa yönelik baskıların durdurulmasını istedi.

İsveç Keşmir Komitesi Başkanı Barkat Husein, yaptığı açıklamada, başta Keşmir kentinde olmak Hindistan'ın bir çok konuda insan hakları ihlalleri yaptığını öne sürerek, İsveç devletinin, Hindistan ile hiçbir anlaşma yapmamasını istedi.

Protestonun devam ettiği sıralarda, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İsveç Başbakanı Stefan Löfven başbakanlık binasında bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Başbakanı Narenda Modi isveç Protesto

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