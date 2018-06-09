İsveç'te iftar programı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Rinkeby Mevlana Cami Derneğince iftar programı düzenlendi.

Rinkeby mahallesindeki programa, Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Sultan Kayhan, Türk Hava Yolları Stockholm Müdürü Bilal Arpacı, Stockholm Belediye Meclis Üyesi Bo Sundin, Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanı Özer Eken, İsveç Ülkü Ocakları Başkanı Yalçın Selek, İsveç Uygur Maarip Derneği Başkanı Ahmed Tursun ve vatandaşlar katıldı.

Açık alanda düzenlenen programda yemek öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ardından, Dernek mutfağında hazırlanan yemekler konuklara ikram edildi.

Rinkeby Mevlana Cami Derneği Başkanı Yusuf Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftara yoğun katılım olduğunu belirterek, ''Başta Somali ve Eritre olmak üzere birçok Müslüman ülkenin Stockholm'de yaşayan vatandaşları katıldı ve iftardan memnun ayrıldı. İftara katılan İsveçli siyasetçilerin, insanların bir arada yemek yiyerek oruç açmalarından etkilendiklerini gözledim.'' dedi.

