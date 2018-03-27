HABER

İsveç’te "işsizlik parası" denetimi başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 20:32 | Son Güncelleme

İsveç, ’işsizlik parası’ alan mülteciler ve İsveç vatandaşları ile oturma ve çalışma izni olan yabancı uyruklu işsizler için daha sıkı bir denetime gidileceğini açıkladı.İsveç’te işsizlik parası alan mülteciler ve İsveç vatandaşları, aynı durumda bulunan oturma ve çalışma izni olan yabancı uyruklu işsizler artık daha sıkı kontrol edilecek.İsveç Çalışma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İsveç’te oturma ve çalışma izni olanların, İsveçli işsizlerin, Suriye’deki savaştan kaçıp İsveç’e sığınan mültecilerin, uzun tatiller yaptıklarına şahit olduk.

İsveç, ’işsizlik parası’ alan mülteciler ve İsveç vatandaşları ile oturma ve çalışma izni olan yabancı uyruklu işsizler için daha sıkı bir denetime gidileceğini açıkladı.
İsveç’te işsizlik parası alan mülteciler ve İsveç vatandaşları, aynı durumda bulunan oturma ve çalışma izni olan yabancı uyruklu işsizler artık daha sıkı kontrol edilecek.
İsveç Çalışma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İsveç’te oturma ve çalışma izni olanların, İsveçli işsizlerin, Suriye’deki savaştan kaçıp İsveç’e sığınan mültecilerin, uzun tatiller yaptıklarına şahit olduk. İş piyasasına hazır olmayan kişilerin işsizlik parası almaya hakkı yok" denildi.
Çalışma Bakanlığı, belediyelere gönderdiği önergede işsizlerin daha sıkı kontrol altına alınmasını istedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Gözler perşembe gününde! Emekliye 4 bin 124 lira bayram ikramiyesi geliyor

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Binlerce kişiye 100 bin TL faizsiz kredi geliyor!

Binlerce kişiye 100 bin TL faizsiz kredi geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Operasyon başlatılmıştı! Tel Rıfat'tan sıcak görüntüler

Operasyon başlatılmıştı! Tel Rıfat'tan sıcak görüntüler

Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti

Emniyet müdürüne gözaltı! Sebebi şoke etti

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Meclis harekete geçti! Komisyon kuruldu

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

RTÜK'ten flaş karar! Televizyonda yeni dönem

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

Mağarada saklanan teröristler böyle ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.