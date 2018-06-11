İsveç'te Kadir Gecesi

STOCKHOLM (AA) - Kur'an-ı Kerim'de ''bin aydan daha hayırlı'' olduğu belirtilen Kadir Gecesi, İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce Müslümanın katılımıyla kutlandı.
Ortalama 20 saat oruç tutan ve teravih namazını kılmak için camilere akın eden gurbetçiler yer bulmakta güçlük çekti.
Stockholm'ün en büyük mabetlerinden Fittja Ulu Camisi'nde düzenlenen programda, Diyanet İşleri görevlisi Cihat Kullay gecenin önemini anlattı.
Vaazdan sonra Kullay tarafından yapılan duada camiyi dolduran müminler dua etti.
Programa İsveç Süper Ligi Hammbarby'nin Türk asılı futbolcusu Erkan Zengin ve Gençlerbirliği'nin futbolcusu Serkan Özkan'da katıldı.
Namazdan sonra birbirlerinin Kadir Gecesi'ni kutlayan Müslümanlara, cami derneği tarafından çeşitli yiyecek ve içecekler ikram edildi.
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