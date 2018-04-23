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İsveç'te "Maide-i Kur'an Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 00:28 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt: - "Program, yalanlarla iftiralarla iptal edilmeye çalışıldı"

STOCKHOLM (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı, İsveç'in başkenti Stockholm'de "Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed ve Maide-i Kur'an Programı" düzenledi.

Programa, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, IGMG Genel Başkan Danışmanı Ramazan Uçar, IGMG İsveç Bölge Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Çelik, İsveç Ülkücüler Başkanı Yalçın Selek, İsveç Uygur Maarif Derneği Başkan Yardımcısı Ahmed Tursun, Rinkeby Mevlana İslam Kültür Derneği Başkanı Yusuf Tuncer ve vatandaşlar katıldı.

Programda, IGMG İsveç Teşkilatının Afrika ülkelerinde yaptığı yardımlar, sinevizyon eşliğinde gösterildi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, programın yalanlarla iftiralarla iptal edilmeye çalışıldığını belirterek, ''IGMG Teşkilatının bu programını yasaklatmak için, iptal ettirmek için bazı çevreler yoğun çalıştı. Engellerin hepsi aşıldı. Burada bir araya gelebildik. Bu mücadeleyi veren ve olgunlukla başarılı sonuca ulaşan IGMG Teşkilatının yöneticilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

IGMG İsveç Bölge Teşkilat Başkanı Yavuz Selim Çelik de yoğun engelleme girişimlerine rağmen programı yapmaya muvaffak olduklarını vurgulayarak programa gelenlere teşekkür etti.

İlahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da programda yaptığı konuşmada, ''Deizm, Hz. Peygamberi inkar projesidir. Deizm, peygamber düşmanlığıdır.'' dedi.

Kur'an-ı Kerim'in de değiştirilmek istendiğini kaydeden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

''Dinlerin çoğu değişti, isteniliyor ki Kuran da değişsin. Büyük bir proje var. İbrahim'i dinler projesi. Bu proje ne demektir. Kutsal kitaplardan hepsinden bir şeyler alalım bir metin bir araya getirelim ve kapağına da İbrahim Peygamber yazalım. Böylece İslam da ortadan kalksın. İnsanlık için tek din olsun. Kuran ne olacak dendiğinde 'Kuran'daki bazı ayetleri aldık ya' diyecekler."

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Anahtar Kelimeler:
isveç Nihat Hatipoğlu Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt

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