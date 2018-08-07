İsveç'te mangal yakan kişiye para cezası

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te mangal yakma yasağına uymayan 42 yaşındaki bir kişiye, 19 bin 500 kron (yaklaşık 11 bin 400 lira) ceza kesildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Skone bölgesinin Ahus kentinde kendi bahçesinde mangal yakarken polis tarafından yakalanan 42 yaşındaki bir kişi, hatasını kabul ederek 19 bin 500 kron para cezasını ödemeyi kabul etti.

SVT'ye konuşan söz konusu kişi, bahçede mangal yakma yasağı getirildiğini duymadığını belirterek ''Hatamı kabul ediyorum. Savcı hakkımda Sivil Savunma Yasası'nı ihmal etmekten 19 bin 500 kron ceza içeren dava açtı. Ben de cezayı direkt kabullenerek ödeyeceğimi belirttim.'' ifadelerini kullandı.

- Ateşli piknik yapmak ülke genelinde yasaklanmıştı

Aşırı sıcaklar nedeniyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele için ülke genelinde 30 Ağustos'a kadar ateş yakarak piknik yapmak ve mangal yakmak yasaklanmıştı. Yasağa uymayanların 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağı duyurulmuştu.

Bu arada İsveç Sivil Savunma Dairesi, ülkede son bir ayda 25 bin hektarlık ormanın yandığını açıkladı. Yangının yaklaşık 900 milyon kron (yaklaşık 530 milyon lira) hasara yol açtığı tahmin ediliyor.

