İsveç'te metroda patlama

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyinde bulunan Huddinge'e bağlı Varby Gard Mahallesi metrosunda patlama meydana geldi.

Södertörn İtfaiye Müdürlüğünden Lars-Ake Stevelind, yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle 11.07'de yaşandığını ve iki kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu aktaran Stevelind, yaralanan 45 ve 60 yaşlarındaki iki kişinin ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın terör bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

(AA)