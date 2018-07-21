İsveç'te Müslümanlardan yağmur duası

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te yaşayan Müslümanlar, uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Başkent Stockholm'de Tensta Mahallesi'nde toplanan Müslümanlar, kuraklığın son bulması ve 40 noktada devam eden orman yangınlarının önüne geçilmesi için istiska (yağmur) namazı eda etti.

Türk vatandaşlarının da katıldığı namazı İsveçli İslam alimi Abdulvedad Frank kıldırdı.

Namaza katılan İsveçli alim Johannes Abdullah Klominek, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsveç'te 4 aydır yağmur yağmadığı için yağmur duasına çıktıklarını belirtti.

Ülkede alışılmışın dışında ciddi bir kuraklık yaşandığını kaydeden Klominek, ''Mahsulleri zarar gören çiftçiler zor durumda. Binlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu. Birçok bölgede orman yangınları devam ediyor. Ülke seferber olsa da orman yangınlarının durdurulması için yağmura ihtiyaç var. Biz de bunun için yağmur duasına çıktık. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder ve beklenen yağmurlar yağar.'' ifadelerini kullandı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Stockholm Teşkilatı Başkanı Serhat Fırat Baran da İsveçli Müslümanlar olarak ülkede kuraklığın son bulması, çiftçilerin yüzünün gülmesi için yağmur duasına katıldıklarını ifade etti. Baran, ''İnşallah, ormanda yaşayan dilsiz hayvanların yüzü suyu hürmetine dualarımız kabul olur ve çiftçilerin yüzü güler. Orman yangınları son bulur." dedi