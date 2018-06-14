İsveç'te nüfusun 4'te 1'i göçmen

STOCKHOLM (AA) - İsveç'teki göçmen kökenlilerin sayısı geçen yıl 2 milyon 400 bine ulaştı.
İsveç Devlet İstatistik Kurumu'nun (SCB) yayımladığı rakamlara göre, İsveç'te göçmen kökenlilerin sayısı 4 yıl içinde yüzde 8 artarak 2 milyon 400 bine yükseldi.
Nüfusu 10 milyon olan İsveç'te, göçmen kökenliler nüfusun yüzde 24'nü oluşturdu.
Öte yandan, İsveç Göçmenler Ofisi'nin yayımladığı rakamlara göre ise ülkede yaşayan 2 milyon 400 bin göçmenden 1 milyon 64 bin 42'sinin İsveç vatandaşlığı bulunuyor.
Geçen sene 160 ülkeden 69 bin kişi İsveç vatandaşı olurken, ilk sırayı 4 bin 106 kişiyle Suriyeliler aldı. Türk vatandaşlarından ise 1212 kişinin İsveç vatandaşlığı aldığı bildirildi.
İsveç'e oturma ve çalışma vizesiyle yerleşen göçmenler, ülkede 5 yıl ikamet ettikten sonra İsveç vatandaşlığına geçme hakkı kazanıyor.
İsveç vatandaşıyla evliler için ise bu süre 3 yıl olarak belirleniyor.
Göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı tanıyan İsveç'te vatandaşlığa geçmek için herhangi bir sınav uygulanmıyor.
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