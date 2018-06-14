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İsveç'te nüfusun 4'te 1'i göçmen

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 19:57 | Son Güncelleme

10 milyon nüfuslu İsveç'te geçen yıl göçmen kökenlilerin sayısı 2 milyon 400 bine ulaştı - Geçen yıl 160 ülkeden 69 bin kişi İsveç vatandaşı olurken ilk sırayı 4 bin 106 kişi ile Suriyeliler aldı - Geçen yıl 1212 Türk vatandaşı da İsveç vatandaşı oldu

STOCKHOLM (AA) - İsveç'teki göçmen kökenlilerin sayısı geçen yıl 2 milyon 400 bine ulaştı.

İsveç Devlet İstatistik Kurumu'nun (SCB) yayımladığı rakamlara göre, İsveç'te göçmen kökenlilerin sayısı 4 yıl içinde yüzde 8 artarak 2 milyon 400 bine yükseldi.

Nüfusu 10 milyon olan İsveç'te, göçmen kökenliler nüfusun yüzde 24'nü oluşturdu.

Öte yandan, İsveç Göçmenler Ofisi'nin yayımladığı rakamlara göre ise ülkede yaşayan 2 milyon 400 bin göçmenden 1 milyon 64 bin 42'sinin İsveç vatandaşlığı bulunuyor.

Geçen sene 160 ülkeden 69 bin kişi İsveç vatandaşı olurken, ilk sırayı 4 bin 106 kişiyle Suriyeliler aldı. Türk vatandaşlarından ise 1212 kişinin İsveç vatandaşlığı aldığı bildirildi.

İsveç'e oturma ve çalışma vizesiyle yerleşen göçmenler, ülkede 5 yıl ikamet ettikten sonra İsveç vatandaşlığına geçme hakkı kazanıyor.

İsveç vatandaşıyla evliler için ise bu süre 3 yıl olarak belirleniyor.

Göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı tanıyan İsveç'te vatandaşlığa geçmek için herhangi bir sınav uygulanmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen kökenli isveç

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