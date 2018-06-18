İsveç'te oy verme işlemi sona erdi

STOCKHOLM (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi.
İsveç'te 16 Haziran Cumartesi günü başlayan oy verme işlemi, dün TSİ 20.00'de sona erdi.
Başkent Stockholm'deki Kista Fuarı'nda iki gün boyunca kullanılan oylar, sandık görevlileri tarafından sayılarak torbalara konuldu ve mühürlendi.
Yurt dışı seçmen kütüğüne bağlı 38 bin 890 Türk seçmenin yaşadığı İsveç'te, resmi olmayan rakamlara göre 17 sandıkta 10 bin 987 kişi oy kullandı.
İsveç'te 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda 10 bin 52 seçmen oy kullanmıştı.
Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'teki iki günlük seçim sürecinin tamamlandığını belirterek, "Dün sabah erken saatlerden beri yoğun bir seçim maratonu yaşadık. Vatandaşlarımız seçime çok büyük ilgi göstererek vatandaşlık haklarını kullandılar." dedi.
Yunt, seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
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