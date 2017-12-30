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İsveç'te Savunma Bakanına tehdit ve hakarete ceza

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 23:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Hultqvist’e tehdit ve hakaret eden bir kişi para ve gözaltı cezasına çarptırıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'e sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret eden 31 yaşındaki bir İsveçliye gözaltı ve para cezası verildi.

İsveç haber ajansı TT'nin haberine göre Göteborg Bölge Mahkemesi, Savunma Bakanı Peter Hultqvist'i tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle bir zanlıya para ve belli bir süre gözaltında tutulma cezası verdi.

Zanlının sosyal medya hesabı Twitter'dan Bakan Hultqvist'in başına silah dayanmış bir montaj fotoğrafı yayımlayarak ''Ölü veya diri aranıyor'' şeklinde mesaj paylaştığı belirtildi.

Mahkemede suçlamaları reddeden zanlı, İsveç'i tehlikeye atan kararlar verdiği için Bakanı Hultqvist'e tepki gösterdiğini savundu.

(AA)

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