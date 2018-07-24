HABER

İsveç'te sınır dışı işlemine uçakta protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

İsveç'in Göteborg kentinden Afgan bir göçmenin sınır dışı edilmesini protesto eden İsveçli Elin Ersson uçağın rötar yapmasına neden oldu - Uçağın içinde bulunan Türk yolcular da 21 yaşındaki aktiviste alkışlarla destek verdi - Yolcuların desteği sonrası duygulanarak ağlayan Ersson, Türk yolculara teşekkür etti

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Göteborg kentinden Afgan bir göçmenin sınır dışı edilmesi bindiği uçaktaki yolcular tarafından protesto edildi.

Göteborg Postası'nın haberine göre, dün Landvetter Havalimanı'ndan Göteborg-İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınır dışı edilecek Afgan bir göçmeni taşıyan uçak, 21 yaşındaki İsveçli aktivist Elin Ersson'un protestosu nedeniyle bir saat rötar yaptı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan Ersson, 52 yaşındaki göçmene yapılanın "tamamen yasa dışı" olduğunu savunarak sınır dışı kararının durdurulmasını istedi.

"Afganistan'da savaş var. Bu sığınmacıyı ölüme gönderiyorlar, buna izin vermeyeceğim." ifadelerini kullanan Ersson'un eylemine diğer yolculardan da destek geldi.

- Türk yolcular destek verdi, aktivist ağladı

Kabin görevlilerinin aktiviste müdahale etmeye çalışmasının ardından Türk yolcular olaya tepki gösterdi.

Türk bir yolcunun "Ya o sığınmacı gönderilmesin uçaktan insin ya da hep beraber biz de inelim. Sığınmacıyı ölüme göndermezsiniz." şeklindeki uyarısı üzerine diğer Türk yolcular da alkışlarla Ersson'a destek verdi.

Bu destek karşısında duygulanarak ağlayan aktivist, "Türk yolcular bana destek veriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsveç Ulaştırma Güvenlik Dairesi (Swedavia) Basın Sözcüsü Hans Uhrus tarafından yapılan açıklamada, olay doğrulanırken, Türk yolcuların da kadına destek vermesi sonucu aktivist ve Afganlı sığınmacının uçaktan indirildiği, uçağın bir saat rötardan sonra havalanarak yoluna devam ettiği belirtildi.

PARTNERBunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?Bunu bulan zengin oluyor! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!
Gazipaşa'daki antik kentte mozaik zemin bulunduGazipaşa'daki antik kentte mozaik zemin bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsveç Ulaştırma Güvenlik Dairesi (Swedavia) İsveç'in Göteborg Landvetter Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Uçakta 'idrar' krizi! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırdı ve...

Uçakta 'idrar' krizi! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırdı ve...

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü

Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık

CHP'de flaş gelişme! Tüzün: Kurultay için yeterli imzaları topladık

Türkiye Batı'ya resti çekti: Zorunda değiliz!

Türkiye Batı'ya resti çekti: Zorunda değiliz!

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Binali Yıldırım, torununa şehidin adını verdi! Kahreden ayrıntı

Binali Yıldırım, torununa şehidin adını verdi! Kahreden ayrıntı

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

Kadıköy Belediye Başkanı CHP'li Aykurt Nuhoğlu'ndan kurultay için imza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.