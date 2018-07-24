İsveç'te sınır dışı işlemine uçakta protesto

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Göteborg kentinden Afgan bir göçmenin sınır dışı edilmesi bindiği uçaktaki yolcular tarafından protesto edildi.
Göteborg Postası'nın haberine göre, dün Landvetter Havalimanı'ndan Göteborg-İstanbul seferini yapan ve ülkesine sınır dışı edilecek Afgan bir göçmeni taşıyan uçak, 21 yaşındaki İsveçli aktivist Elin Ersson'un protestosu nedeniyle bir saat rötar yaptı.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan Ersson, 52 yaşındaki göçmene yapılanın "tamamen yasa dışı" olduğunu savunarak sınır dışı kararının durdurulmasını istedi.
"Afganistan'da savaş var. Bu sığınmacıyı ölüme gönderiyorlar, buna izin vermeyeceğim." ifadelerini kullanan Ersson'un eylemine diğer yolculardan da destek geldi.
- Türk yolcular destek verdi, aktivist ağladı
Kabin görevlilerinin aktiviste müdahale etmeye çalışmasının ardından Türk yolcular olaya tepki gösterdi.
Türk bir yolcunun "Ya o sığınmacı gönderilmesin uçaktan insin ya da hep beraber biz de inelim. Sığınmacıyı ölüme göndermezsiniz." şeklindeki uyarısı üzerine diğer Türk yolcular da alkışlarla Ersson'a destek verdi.
Bu destek karşısında duygulanarak ağlayan aktivist, "Türk yolcular bana destek veriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
İsveç Ulaştırma Güvenlik Dairesi (Swedavia) Basın Sözcüsü Hans Uhrus tarafından yapılan açıklamada, olay doğrulanırken, Türk yolcuların da kadına destek vermesi sonucu aktivist ve Afganlı sığınmacının uçaktan indirildiği, uçağın bir saat rötardan sonra havalanarak yoluna devam ettiği belirtildi.
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