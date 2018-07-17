İsveç'te son 24 saatte 80 yerde orman yangını

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te aşırı sıcaklarla birlikte son günlerde artan orman yangınları endişe verici boyuta ulaştı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, son 24 saatte ülkenin 80 yerinde oman yangını çıktı.

İsveç'in üç bölgesinde acil durum ilan edildiğini söyleyen Sivil Koruma Dairesi Basın Sözcüsü Erika Espino, ''Şu anda İsveç'in çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları endişe verici boyutta, ülkenin 80 bölgesinde orman yangını ile mücadele ediliyor. Gevla, Dalarna ve Jemland bölgelerinde acil durum ilan edildi.'' açıklamasında bulundu.

Ormanlık alanlarda başlayan yangınların yerleşim yerlerine doğru büyümemesi için havadan ve karadan söndürme faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Espino, bir seferde 6 bin litre su taşıma kapasitesine sahip uçakları olan İtalya'dan yardım talebinde bulunduklarını belirtti.

Jemland bölgesinde birçok yerleşim alanı boşaltılırken, buraya bağlı Olindal, Herjasjön ve Herjedalen ilçelerinde de halkın tahliye edilmeye başlandığı bildirildi.

Öte yandan, İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülkede son 66 yılın en sıcak yazı yaşanıyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle birçok bölgede orman yangını çıkarken, nisan ve mayıs aylarında yeterli yağış alamayan hububatın yüzde 60'nın biçilmeyecek durumda olduğu bildirildi.

