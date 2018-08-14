İsveç'te Türk parasına destek

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Afgan, Somalili ve Sudanlı 3 kişi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına destek verdi.
Türkiye'de döviz fiyatlarındaki hareketlenme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına destek amacıyla Stockholm'ün Skarholmen bölgesinde bir dövizcinin önüne gelen Sudanlı Muhammed Albaddad, Afganlı Amonullah Karim ve Somalili Mahmud Cukagh, ellerindeki İsveç kronlarını, Türk lirasına çevirdi.
Türk lirası satın alan Afgan Amonullah Karim, AA muhabirine, Türk ekonomisine karşı sergilenen kasıtlı tutumun karşısında olduklarını ve sonuna kadar Türkiye'ye destek vereceklerini söyledi.
Yanında getirdiği İsveç parasını Türk parasına çeviren Amonullah, "Türkiye yalnız değil, ekonomik savaşı inşallah Türkiye kazanacak. Tüm Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına Müslüman vatandaşlarına önerim o ki, herkes bütçesine göre 100 avro gibi bir meblağı Türk parasına çevirerek Türkiye'ye destek çıkmalarını istiyorum." diye konuştu.
Dolar karşısında Türk lirasının değer kaybetmemesi için bir miktar İsveç kronunu, Türk lirasına çevirdiğini söyleyen Sudanlı Muhammed Albaddad, "Sembolik de olsa Türk parasına ve Türkiye'ye, ABD karşısında desteğimizi gösteriyoruz." dedi.
Somalili Mahmud Cukagh ise Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyerek, ''Türkiye her zaman Somali'nin yanında olmuştur. Ben de bin kron gibi bir parayı bozdurarak Türkiye'nin yanında olduğumu göstermek istedim." ifadesini kullandı.
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