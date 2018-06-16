İsveç'te Türklerin oy verdiği salona giren siyasetçiye izin verilmedi

STOCKHOLM (AA)- İsveç'in başkenti Stockholm'de Türk vatandaşlarının oy verdiği salonu gezen İsveç Sol Parti Genel Başkanı Jonas Sjösted, Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Emre Yunt'un uyarısı üzerine alandan ayrıldı.

İsveç'te yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Stockholm'deki Kista Fuar'ında kurulan 17 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Seçmenlerin oy kullanıldığı sırada salona giren İsveç Sol Parti Genel Jonas SJöstedt, sandıkları gezmeye başladı.

Oy verme merkezinde bulunan Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Emre Yunt, sandıkları gezen Sjöstedt'i uyararak kendisinin dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine Sjöstedt, seçim alanını terk etti.

Büyükelçi Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sjöstedt'in seçim merkezine girmesinin seçim mevzuatına aykırı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Mevzuatımıza göre, seçim alanında oyunu kullanacak Türk vatandaşları, sandık görevlileri, sandık müşahidi ve güvenlik görevlileri dışında sadece basın mensuplarının makul bir süre görüntü almalarına yer veriyoruz. Ben de seçim mevzuatımızı hatırlatarak kendisini dışarı çıkmaya davet ettim."

Öte yandan Sjöstedt, iki hafta önce sosyal medya hesabından yayımladığı bir videoda, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a Türk seçmenin oy vermesini istemişti.

Yüzlerce yorum alan görüntüye İsveç'te yaşayan birçok Türk vatandaşı tepki göstermişti.

