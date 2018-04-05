İsveç’teki ABBA Müzesine rekor ziyaretçi

İsveç’in başkenti Stockholm’deki pop grubu ABBA’ya ait müze, ziyaretçi rekoru kırıyor.
Bir dönem dünya müzik listelerinin zirvesinde yer alan İsveçli müzik grubu ABBA’nın Stockholm’deki müzesi ziyaretçi rekoru kırıyor. Bugün Yabancı Gazeteciler Birliği’ni ağırlayan müzenin müdürü Carolind Fagerlind, müzeye giriş fiyatının 25 euro olduğu ve müzenin 3 bölümden oluştuğu bilgisini verdi. Fagerlind, müzenin yılda 1 buçuk milyon ziyaretçi ağırladığını ifade etti.
1974 yılında "Waterloo" adlı şarkısıyla Eurovizyon şarkı yarışmasını kazanan ABBA grubu, 30 yıldan bu yana sahneye çıkmamasına rağmen albümleriyle satış rekorları kırmaya devam ediyor. Grubun albümleri 400 milyonluk satışla Elvis Presley ve Beatles’dan sonra 3 sırayı alıyor.
2013 yılında açılan ABBA Müzesi’nde, 360 derecelik bir salonda grubu anlatan bir belgesel film gösteriliyor. Müzede grup üyelerinin özel eşyaları ile kazandıkları altın plaklar ile bir başka bölümde de İsveç ve dünya basınında ABBA hakkında çıkan yazıları, aldıkları ödüller sergileniyor.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi
Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum