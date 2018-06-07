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İsveç'teki kamyonlu terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

5 kişiyi öldüren 14 kişiyi yaralayan Özbek asılı Rakhmat Akilov, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te düzenlediği kamyonlu terör saldırısı ile 5 kişiyi öldüren 14 kişiyi yaralayan Özbek asıllı Rakhmat Akilov'a ömür boyu hapis cezası verildi.

Stockholm Bölge Mahkemesi, kamyonlu terör eylemi yapmaktan suçlu bulunan 40 yaşındaki Akilov'a ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkemeden yapılan açıklamada, Akilov'un, ölenlerin yakınlarına ve yaralananlara 14 milyon kron (yaklaşık 7 milyon 226 bina lira) tazminat ödemesine karar verildiği belirtildi.

Akilov'un, mahkemede, saldırıyı terör örgütü DAEŞ'e sempati duyduğu için yaptığını ve en az 50 kişiyi öldürmeyi hedef aldığını itiraf ettiği belirtildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, ülkede ömür boyu hapis cezası alan mahkumlar en fazla 18 yıl hapis yatarken, iyi halden dolayı bu ceza 12 yıla kadar inebiliyor.

İsveç vatandaşlığı bulunmayan Rahkmat Akilov, cezasını çektikten sonra sınır dışı edilecek.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün Drottning Caddesi'nde 7 Nisan 2017'deki terör saldırısı sonrası 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 kişi yaralanmıştı.

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isveç Özbek uyruklu Rakhmat Akilov terör saldırısı

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