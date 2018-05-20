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İsveç'teki Müslümanlar ve Hristiyanlar iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

İsveç'teki Müslümanlar ve Hristiyanlar iftarda buluştu

STOCKHOLM (AA) - İsveç İslam Dernekleri Federasyonu tarafından başkent Stockholm'de verilen iftar yemeği ülkedeki Müslüman ve Hristiyan toplumlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

İftar yemeğine, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, THY Stockholm Müdürü Bilal Arpacı, İsveç Uygur Maarif Derneği Gençlik Kolu Başkanı Adem Galip ve Stockholm'de İslam toplumunun önde gelen temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, burada yaptığı konuşmada, İslam'ın, İsveç'in ikinci büyük dini olduğunu söyledi.

Federasyonlarının çatısı altında 52 İslam derneği olduğunu belirten Akan, ''İsveç'te bu tür iftarlarla Müslüman ve Hristiyan toplumlarını bir nebze de olsa kaynaştırıyoruz. Zira, iftarımıza Hristiyan toplumundan önemli konuklar da iştirak etti.'' dedi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt da İsveç'te yaşayan Müslümanların ramazanını kutlarken, 'Ramazan, hoşgörü ayı. Farklı renkte insanları bir arada görmekten mutluluk duydum. İnşallah burada ki güzel tablo bütün dünya insanlığına yansır.'' şeklinde konuştu.

İsveç Kilise Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos da ''Ramazan sevgi ve saygı ayı. İnsanların duygularını birleştirici bir ay. Bir Hristiyan olarak ramazan ayının verdiği manevi atmosferi pozitif anlamda kıskanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
isveç İsveç İslam Dernekleri Federasyonu Tahir Akan

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