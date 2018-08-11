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İsveç'teki seçimler için Kulu'da sandık kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

İsveç'te 9 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimler için bütün yurt dışı temsilciliklerin yanı sıra Konya'nın Kulu ilçesinde de sandık kurulacak

İsveç'te 9 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimler için Konya'nın Kulu ilçesinde de sandık kurulacak.

Sağ Liberal Merkez Partisi Östergötland Bölgesi ikinci sıra milletvekili adayı Muharrem Demirok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun talep üzerine seçimler için 6 gün sandık kurulacağını belirtti.

Dört kişinin 1964'te İsveç'e göç etmesiyle başlayan serüvenin sonunda 50 bine yakın Kululu'nun İsveç'te yaşadığını aktaran Demirok, bunlardan 40 bine yakının İsveç vatandaşı olduğunu ve seçimlerde oy kullanabileceğini bildirdi.

Bu yüzden Kulu'ya dört yıl önceki seçimlerde olduğu gibi sandık kurulacağını vurgulayan Demirok, "İsveç Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre, 16, 17, 18, 19, 27 ve 28 Ağustos'ta İsveç Kulu Fahri Konsolosluğu binasında altı gün sandık kurulacak. Bu tarihler arasında tatilini Kulu'da geçiren 10 binden fazla İsveç vatandaşı Kululu'nun olduğu tahmin edilmekte." diye konuştu.

- 3 milletvekili adayı Kulu'dan

Öte yandan, eylüldeki seçimlerde Muharrem Demirok dışında Kulu kökenli iki milletvekili adayı daha bulunuyor.

Sağ Liberal Merkez Partisi Göteborg kenti birinci sıra Mikail Yüksel ile Sosyal Demokrat Partisi'nin 10. sıra Stockholm adayı Sultan Kayhan seçimlerde yarışacak.

Konya'nın Kulu ilçesi İsveç'e verdiği göçler nedeniyle bu ülke siyasetinde önemli yer tutuyor. 2014'deki seçimler sırasında da Kulu'da sandık kurulmuş ve partiler aktif çalışma yapmıştı. 2009'da ise dönemin İsveç Başbakanı Fresrik Reinfeld, Kulu'yu ziyaret ederek seçim çalışmalarını ilçede başlatmıştı. Yine 2014'deki dönemim Entegrasyon Bakanı Erik Ullenhag, Kulu'ya İsveç Fahri Konsolosluğu'nu açılışına katılırken, aynı tarihte Şehircilik ve İskan Bakanı Mehmet Kaplan, ilk yurt dışı gezisini Kulu'ya yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
isveç Kulu Mikail Yüksel Muharrem Demirok seçim

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