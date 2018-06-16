İsveç'teki seçmenler oy kullanmaya başladı

STOCKHOLM (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İsveç'te yaşayan Türk vatandaşları oy vermeye başladı.
İsveç'te, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başkent Stockholm'de bulunan Kista Fuar'ında kurulan 17 sandıkta oylarını kullanıyor.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bugün başlayan oy verme süreci sorunsuz olarak devam ediyor. Sabahtan itibaren buradayız, inşallah yarın da aynı şekilde devam eder ve vatandaşların kullandığı oyları sorunsuz şekilde Türkiye'ye göndeririz.'' dedi.
Sabah saatlerinden itibaren Türk seçmenlerin akın etmeye başladığı alanda İsveç polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Yaklaşık 39 bin seçmenin kayıtlı olduğu İsveç'te oy verme işlemi 17 Haziran Pazar günü TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.
İsveç'te 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda 10 bin 52 seçmen oy kullanmıştı.
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