İsveç'teki terör saldırısının birinci yılı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan kamyonlu saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi için saldırının birinci yılında anma töreni düzenlendi.
Olayın yaşandığı Drottning Caddesi'ne gelen çok sayıda kişi, saldırının gerçekleştiği mağazanın önünde öldürülen 5 kişinin anısına notlar ve çiçekler bıraktı.
Öte yandan Stockholm'de Kralın Bahçesi Meydanı'nda toplanan 5 bin kişi ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunurken, hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.
Burada bir konuşma yapan İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ölenlerin ailelerine tekrar başsağlığı dilerken, İsveç'te buna benzer bir saldırının yeniden yaşanabileceğini söyledi.
Löfven, ''Bu terör saldırıları İngiltere, Almanya ve Fransa'da da oluyor. Ne kadar önlem alınırsa alınsın terör saldırısının bir daha olmayacağının garantisini kimse veremez. Terörle mücadeleye devam edilecek.'' dedi.
- Türk dernekleri anma törenine katıldı
Anma törenine Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç ve İsveç Ülkü Ocakları Derneği üyeleri de katıldı. Dernek üyeleri, terör saldırısının gerçekleştiği alana çiçek bırakarak ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
İsveç Ülkü Ocakları Derneği Başkanı Yalçın Selek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene Stockholm'de gerçekleştirilen kamyonlu terör saldırısını bir kez daha kınadıklarını dile getirdi.
Ölenlerin yakınlarının acısını paylaşmak için törene katıldıklarını ifade eden Selek, ''Terörden en çok çeken Türkiye'nin vatandaşı olarak, ikinci ülkemiz İsveç'te de terörün çirkin yüzüyle karşılaştık. İnşallah dünyanın hiçbir yerinde böyle kalleş saldırılar olmaz ve hiçbir sivil hayatını kaybetmez." diye konuştu.
UETD Stockholm Teşkilatı Başkanı Serhat Fırat Baran da ''Terörün dili, dini, ırkı olmaz. İkinci vatanımız İsveç'te geçen sene meydana gelen terör saldırısı bizi derinden üzdü. Bir nebze olsun saldırıya kurban gidenlerin yakınlarına destek için bu törene katılmayı kendimize borç bildik. İnşallah ne Türkiye ne de ikinci vatanımız İsveç, bir daha terör saldırısıyla karşılaşır." ifadelerini kullandı.
Stockholm'ün merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi'nde, geçen sene 7 Nisan'da bir kamyon mağazaya dalmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Özbek vatandaşı 39 yaşındaki Rahmet Akilov, kısa süre sonra yakalanmış ve tutuklanmıştı.
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