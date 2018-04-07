İsveç'teki terör saldırısının birinci yılı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan kamyonlu saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi için saldırının birinci yılında anma töreni düzenlendi.

Olayın yaşandığı Drottning Caddesi'ne gelen çok sayıda kişi, saldırının gerçekleştiği mağazanın önünde öldürülen 5 kişinin anısına notlar ve çiçekler bıraktı.

Öte yandan Stockholm'de Kralın Bahçesi Meydanı'nda toplanan 5 bin kişi ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunurken, hayatlarını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı.

Burada bir konuşma yapan İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ölenlerin ailelerine tekrar başsağlığı dilerken, İsveç'te buna benzer bir saldırının yeniden yaşanabileceğini söyledi.

Löfven, ''Bu terör saldırıları İngiltere, Almanya ve Fransa'da da oluyor. Ne kadar önlem alınırsa alınsın terör saldırısının bir daha olmayacağının garantisini kimse veremez. Terörle mücadeleye devam edilecek.'' dedi.

- Türk dernekleri anma törenine katıldı

Anma törenine Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD) İsveç ve İsveç Ülkü Ocakları Derneği üyeleri de katıldı. Dernek üyeleri, terör saldırısının gerçekleştiği alana çiçek bırakarak ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.