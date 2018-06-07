HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsveç'ten 9 bin Afgan sığınmacıya oturum izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:52 | Son Güncelleme

İsveç'te meclis, haklarında sınır dışı kararı verilmesine rağmen ülkede kaçak yaşamaya devam eden 9 bin Afgan gence, eğitimlerine devam etmeleri şartıyla oturum izni verilmesini kabul etti

STOKHOLM (AA) - İsveç'te, haklarında sınır dışı kararı verilmesine rağmen yasa dışı yollarla ülkede yaşamaya devam eden 9 bin Afgan gence, eğitimlerine devam etmeleri şartıyla oturum izni verilecek.

Kaçak konumda bulunan 18 ila 22 yaşlarındaki 9 bin Afgan sığınmacı gence oturum izni verilmesini kapsayan yasa tasarısı, gençlerin kendilerine verilen lise ve dil eğitimine devam etmeleri şartıyla meclisten geçti.

Muhalefetteki Liberal Sağ Merkez Partisinin de destek verdiği tasarı 139'a karşı 162 oyla kabul edildi.

Karara çok sevindiğini söyleyen Liberal Sağ Merkez Parti Başkanı Annie Lööf, "İnsanları cezalandırmak doğru değil. Bugünkü oylamayla gençlere yeni bir şans verildi. Bu gençler üç ay içinde yeniden oturum başvurusu yaparak hayata yeniden başlayacaklar." diye konuştu.

İsveç'e iltica başvurusunda bulunan eğitim çağındaki sığınmacılara, talepleri sonuçlanana kadar, ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim ve dil kursu veriliyor.

Haklarında sınır dışı kararı verilen gençlerin eğitimleri yarıda kesiliyor.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, 2015 yılındaki sığınmacı krizinde ülkeye gelen 20 bin refakatsiz sığınmacıdan 11 bininin geçen yılki iltica talebi 18 yaşın altında oldukları için kabul edildi.

Ancak geriye kalan 9 bin gencin başvurusu yaşları 18 ve üzeri olduğu için kabul edilmemiş ve haklarında sınır dışı kararı verilmişti.

Karardan sonra gençler, kayıtlı adreslerinden ayrılarak ülkede kaçak şekilde yaşamaya devam etmişti.

Bunun üzerine krize dönen duruma çözüm bulmak amacıyla hükümet geçen ay söz konusu yasa tasarısını hazırlamıştı.

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Eleşkirt'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdıEleşkirt'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
CHP'li Böke: Bugün Türkiye sizler sayesinde borçluCHP'li Böke: Bugün Türkiye sizler sayesinde borçlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganlı genç isveç Oturum sıüğınmacı

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi sosyal medyayı salladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimleri için hazırlanan klibi sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 555. haftada Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon lira!

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 555. haftada Süper Loto'da büyük ikramiye 8 milyon lira!

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Şırnak'ta teslim olan 3 PKK'lı terörist itirafçı oldu! Anlattıkları kan dondurdu

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 'Man Adası' tazminatını ödemeyecek

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı: Su baskınına dikkat!

Otel odasındaki cinayette karar belli oldu!

Otel odasındaki cinayette karar belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.