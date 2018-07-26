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İsveç'ten doktorların uçuş izni vermediği göçmene sınır dışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

İsveç'te felçli ve demans hastası 78 yaşındaki İranlı göçmen Fozieh Dinar, doktorların uçuş izni vermemesine rağmen sınır dışı edilecek

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te felçli ve demans hastası 78 yaşındaki İranlı göçmen Fozieh Dinar'ın, doktorların uçuş izni vermemesine rağmen sınır dışı edileceği bildirildi.

Aftonbladet gazetesine konuşan yaşlı göçmenin kızı Baha Dina, annesinin 4 yıl önce felç geçirdiğini ve demans hastası olduğunu, doktorların uçak yolculuğu yapamayacağına dair rapor verdiğini söyledi.

Annesinin seyahat edebilecek durumda olmadığını dile getiren Dinar, ''Doktor raporu bulunduğu için anneme hiçbir havayolu şirketi bilet satmak istemiyor. Bu yüzden uçak bileti alamadık. Bunu Göçmen Ofisine bildirdik. Göçmen Ofisi de sınır dışı kararının kesin olduğunu belirterek annemin trenle İran'a gitmesini istedi. Trenle annem nasıl İran'a gitsin'' ifadelerini kullandı.

Baha Dinar, ''Annem, İran'a gittiğinde 86 yaşında iki ameliyat geçirmiş babamdan başka kimse yok. Annem tekerlekli sandalyeye mahkum. Göçmen Ofisi, annemi doğrudan ölüme gönderiyor." diye konuştu.

Göçmenler Ofisine annesine İran da bakacak kimse olmadığını belgelerle kanıtladıklarını aktaran Dinar, sınır dışı kararından dönülmesini beklediklerini ifade etti.

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78 yaşındaki İranlı sığınmacı Fozieh Dinar deman (Bumana) isveç

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