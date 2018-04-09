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İsveç'ten Duma'daki kimyasal saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 02:02 | Son Güncelleme

İsveç Dışişleri Bakanı Wallström: - "Cezasızlık bir seçenek değil, derhal soruşturma başlatılmalı"

STOCKHOLM (AA) - İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Beşşar Esed rejiminin Duma'daki kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Cezasızlık bir seçenek değil, derhal soruşturma başlatılmalı.'' ifadelerini kullandı.

Duma'daki saldırıyı kınayan bir açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Wallström, şunları kaydetti:

''Duma'da raporlara yansıyan kimyasal silah saldırıları nedeni ile dehşete düştüm. Cezasızlık bir seçenek değildir. Derhal soruşturma başlatılmalıdır. İsveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere bütün uluslararası kurumları harekete geçmeye çağırdı."

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
DUMA isveç kimyasal silah Suriye

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