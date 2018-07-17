İsveç'ten Trump'a eleştiri

STOCKHOLM (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ve eski İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt tarafından eleştirildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan İsveç Dışişleri Bakanı Wallström, ''Amerika tarafı, Rusya'nın Kırım'ın yasa dışı ilhakı hakkında hiçbir şey söylemedi.'' ifadesini kullandı.

İki dünya liderinin görüşmesinde ABD tarafından Rusya'ya hiçbir eleştiri getirilmediğine dikkati çeken Wallström, ''Burada tavrımız artan gerilimin voltajının diyalogla aşağıya çekilmesinden yana fakat bu toplantıda maalesef hiçbir sorun gündeme getirilmedi.'' değerlendirmesinde bulundu.

- ''Trump, endişe verecek şekilde zayıf kaldı''

Eski Dışişleri Bakanı Carl Bildt ise görüşmede ABD Başkanı Trump'ın endişe verecek derecede zayıf kaldığını savundu. Bildt, ''Trump, Rus siyaseti hakkında tek bir eleştiri getiremedi.'' dedi.

Trump'ın görüşmede hiç formda olmadığını belirten Bildt, "Trump, Ukrayna hakkında tek bir söz söyleyemedi. Suriye'nin durumu hakkında tek bir şey yok. Trump, endişe verecek şekilde Putin karşısında zayıf kaldı. Putin, her şeye hakim gözüktü.'' diye konuştu.

