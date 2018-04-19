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İşverenlere eksik gün bildirim formu müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:34 | Son Güncelleme

Gaziantep SGK il Müdürlüğü tarafından iş verenlere eksik gün bildirim formu verme zorunluluğunun kaldırıldığı müjdendi.Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun’un yaptığı yazılı açıklamada, "İlk defa 25.08.1999 tarihli 4447 sayılı Kanunla düzenlenmiş olan ve 01.01.2000 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediğibeyan edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi vebelgeleri ilgili olduğu aya ilişkin aylık prim ve hizmet bildirgesine ekleme zorunluluğu başlatılmıştı.Bu zorunluluk kapsamında bulunan özel sektör işverenlerimiz; işyerlerinde 30 günden az çalıştırılan ve ücret ödenmeyen sigortalılar için eksik gün nedenlerini açıklayan bilgi ve belgeleri eksik gün bildirim formu ekinde en geç ilgili aya ilişkin aylık prim ve hizmet bildirgesinin son verilme tarihine kadar Kuruma vermek zorundaydı.

İşverenlere eksik gün bildirim formu müjdesi

Gaziantep SGK il Müdürlüğü tarafından iş verenlere eksik gün bildirim formu verme zorunluluğunun kaldırıldığı müjdendi.
Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun’un yaptığı yazılı açıklamada, "İlk defa 25.08.1999 tarihli 4447 sayılı Kanunla düzenlenmiş olan ve 01.01.2000 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediğibeyan edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi vebelgeleri ilgili olduğu aya ilişkin aylık prim ve hizmet bildirgesine ekleme zorunluluğu başlatılmıştı.Bu zorunluluk kapsamında bulunan özel sektör işverenlerimiz; işyerlerinde 30 günden az çalıştırılan ve ücret ödenmeyen sigortalılar için eksik gün nedenlerini açıklayan bilgi ve belgeleri eksik gün bildirim formu ekinde en geç ilgili aya ilişkin aylık prim ve hizmet bildirgesinin son verilme tarihine kadar Kuruma vermek zorundaydı. 7103 sayılı Kanunun ile yapılan değişiklik ile 2018/Mart ayına ilişkin aylık ve prim hizmet belgesinden başlamak üzere eksik gün sayısının ve eksik gün bildirim nedenlerinin aylık ve prim hizmet belgesinde belirtilmesi yeterli kabul edilecektir" denildi.
Uygulamanın Mart ayından itibaren başladığı duyurulan açıklamada, "İşverenlerimizin eksik çalışmaya ilişkin belgeleri ilgili aylar için düzenlemesi ve ilgili olduğu yılı takip eden yıl başından başlamak üzere on yıl süreyle istendiğinde Kuruma ibraz edilmek üzere saklaması gerekmekte olup, eksik çalışmaya ilişkin belgeleri 2018/Mart ayından itibaren kuruma vermesine gerek bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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