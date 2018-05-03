İsviçre Alpleri 26 dağcıya mezar oldu

CENEVRE (AA) - Davos merkezli Federal Kar ve Çığ Araştırma Enstitüsü (SLF) 2017-2018 kış sezonunda İsviçre Alpleri'nde 19 çığ düşme vakasında 26 dağcının öldüğünü bildirdi.
SLF araştırmasında, önceki yıllarda kış mevsiminde ölenlerin sayısının ortalama 21 olduğuna dikkat çekildi.
2017-2018 kış sezonunda, "olağanüstü" kar yağışının etkili olduğu aktarılan araştırmada, bunun sonucunda normalin üzerinde çığ düştüğü ifade edildi.
Araştırmada, ülkede son 30 yılın en yoğun kar yağışının meydana geldiğinin altı çizildi.
İsviçre Alpleri'nde geçen kış, 250 tahrip edici çığ düşme hadisesinin mal ve can kaybına neden olduğu kaydedilen araştırmada, 19 çığ düşme vakasında 26 dağcının öldüğü belirtildi.
- Pazar günü 10 dağcı ölmüştü
Pazar günü İsviçre'nin güneybatısındaki Arolla bölgesi yakınlarında yürüyüşe çıkan 14 dağcının şiddetli rüzgar, soğuk ve kar fırtınasına yakalanarak geceyi açık havada geçirmek zorunda kaldığı, 7 dağcının öldüğü açıklanmıştı.
Aynı gün diğer iki kazada da 3 dağcının cansız bedenlerine ulaşıldığı kaydedilmişti.
Alaattin Saral yakalandı!
Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!
Samsun'da tramvayda insanlık dersi veren gence ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Rusya'dan bomba açıklama: ABD militanlara Tanf yakınlarında eğitim veriyor
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
İşte dünyanın en çok kazanan blogger'ı
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
Aldatılan kadın öyle bir intikam aldı ki...
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
23 yaşında 74 ülke gezdi! Güzel hostesin egzotik yaşamına tanık olun
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum