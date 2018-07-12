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İsviçre Milli Günü Resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 20:58 | Son Güncelleme

İsviçre Milli Günü Resepsiyonu

İsviçre Milli Günü, Ankara'da verilen resepsiyonla kutlandı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini'nin ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı.

Resepsiyon, Türkiye ve İsviçre'nin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Paravicini, uzun bir konuşma yapacağını belirtmesine karşın, sadece "Buyrun yiyin, için, eğlenin." diyerek espri yaptı ve konuşmasını sonlandırdı.

Davetlilere İsviçre çikolatası ve yerel yemekler ikram edildi.

İsviçre'de 1291 yılında Uri, Schwyz, Unterwalden oluşan 3 kurucu kantonun birleşmesi sebebiyle 1891'den bu yana 1 Ağustos günü "Ulusal Bayram" olarak kutlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği

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