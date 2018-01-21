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İsviçre'de 9. Altın Hilal Film Festivali

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 01:03 | Son Güncelleme 4 saat önce

ZÜRİH (AA) - İsviçre'nin Zürih kentinde 9. Altın Hilal Film Festivali düzenlendi.

İsviçre İslam Toplumu tarafından Zürih Dietikon Stadthalle Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen festivale sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Festivale "Payitaht Abdülhamid" dizisinin başrol oyuncularından Bahadır Yenişehirlioğlu, "Seksenler" dizisinde rol alan Hacı Ali Konuk, "Sevda Kuşun Kanadında" dizisinin yapımcısı Cemil Yavuz ve Yönetmen Mustafa Uğur, jüri üyeliği yaptı.

Festivalde İsviçre İslam Toplumu bölge temsilciliklerince (Solothorn, Basel, Uzwil, Liechtenstein, Bülach, Liestal ve İslam Toplumu Genel Merkezi ) çekilen amatör filmler gösterildi.

İsviçre İslam Toplumu Başkanı Abdullah Kasapoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, festivale gösterilen ilgiden gurur duyduklarını söyledi.

Altın Hilal Film Festivali, İsviçre İslam Toplumu tarafından 2009 yılından bu yana düzenleniyor.

Festivalde kısa film yapımının özendirilmesi, gelişmesine katkıda bulunulması, yeni sinemacıların desteklenmesi ve sinema sektörüyle bütünleşmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

(AA)

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