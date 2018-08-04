İsviçre'de küçük uçak düştü

İsviçre'de küçük uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenler olduğu bildirildi.
Polis yetkilileri, uçağın İsviçre'nin orta kesiminde yer alan Hergiswil tatil beldesi yakınlarında ormanlık alana düştüğünü kaydetti.
Küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirenler olduğunu ifade eden yetkililer, ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.
Bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderildi.
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