CENEVRE (AA) - İsviçre'de Müslüman vaizleri hedef alan "Yenilikçi İslam Forumu" (The Forum for Progressive Islam) adlı örgütün kurucusu ve başkanı Saida Keller-Messahli hakkında "iftira" ve "karalama" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

İsviçre Haber Ajansına konuşan Bern savcılık bürosu sözcüsü, "Keller-Messahli hakkında iftira ve karalama şüphesiyle soruşturma başlattık." ifadesini kullandı.

Soruşturmanın, Bern kantonunda bir camide görevli Libyalı vaiz Ebu Ramazan'a yönelik suçlamalar yönelten Keller-Messahli hakkında bir kişinin suç duyurusunda bulunması üzerine başlatıldığı belirtildi.

İsviçre yasalarına göre "karalama"ya ilişkin suç duyurusunda bulunulması halinde, yetkili makamlar otomatik olarak harekete geçiyor.

Tunus asıllı kadın Keller-Messahli, geçen yıl vaiz Ramazan'a yönelik ağır suçlamalarda bulunmuş, vaazlarında "El Kaide ve DEAŞ terör örgütü üyelerini koruması için Allah'a dua ettiğini" iddia etmişti.

Hakkındaki iddiaların ardından Ramazan'ın sığınma hakkı iptal edilmiş, aldığı sosyal yardımlar da kesilmişti.