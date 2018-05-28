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İsviçre'de Tunuslu kadına, vaizlere "iftira" ve "karalamadan" soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 20:14 | Son Güncelleme

Müslüman vaizleri hedef alan Tunuslu Saida Keller-Messahli hakkında "iftira" ve "karalama" şüphesiyle soruşturma açıldı

CENEVRE (AA) - İsviçre'de Müslüman vaizleri hedef alan "Yenilikçi İslam Forumu" (The Forum for Progressive Islam) adlı örgütün kurucusu ve başkanı Saida Keller-Messahli hakkında "iftira" ve "karalama" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

İsviçre Haber Ajansına konuşan Bern savcılık bürosu sözcüsü, "Keller-Messahli hakkında iftira ve karalama şüphesiyle soruşturma başlattık." ifadesini kullandı.

Soruşturmanın, Bern kantonunda bir camide görevli Libyalı vaiz Ebu Ramazan'a yönelik suçlamalar yönelten Keller-Messahli hakkında bir kişinin suç duyurusunda bulunması üzerine başlatıldığı belirtildi.

İsviçre yasalarına göre "karalama"ya ilişkin suç duyurusunda bulunulması halinde, yetkili makamlar otomatik olarak harekete geçiyor.

Tunus asıllı kadın Keller-Messahli, geçen yıl vaiz Ramazan'a yönelik ağır suçlamalarda bulunmuş, vaazlarında "El Kaide ve DEAŞ terör örgütü üyelerini koruması için Allah'a dua ettiğini" iddia etmişti.

Hakkındaki iddiaların ardından Ramazan'ın sığınma hakkı iptal edilmiş, aldığı sosyal yardımlar da kesilmişti.

Arapça verdiği vaazların tercümesinin yanlış yapıldığını belirten Ramazan, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddediyor. Ramazan, hukuk mücadelesine halen İsviçre'de devam ediyor.

Keller-Messahli, başkanı olduğu "Yenilikçi İslam Forumu"nda özellikle İsviçreli sol görüşlü siyasetçileri "radikal imamlar" sorununu görmezden gelmekle suçluyor.

İsviçre'de bir örgüt tarafından 2016'da insan hakları ödülü verilen Keller-Messahli, ülkedeki Müslümanların tepkisini çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
isviçre Saida Keller-Messahli

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