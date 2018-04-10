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İsviçre'de Yıldız Moran fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 23:50 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ilk kadın akademik fotoğraf sanatçısı Moran'ın fotoğraf sergisi Cenevre'de açıldı

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin Cenevre kentinde, 1995'te yaşamını yitiren Türkiye'nin akademik eğitim almış ilk kadın fotoğraf sanatçısı Yıldız Moran'ın fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilki düzenlenen sergi, bu kez Cenevre'deki Heritage Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Başkonsolosluğun girişimleriyle düzenlenen serginin tanıtım resepsiyonuna, 1995 yılında vefat eden Moran'ın oğlu Gün Arun ile Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve çok sayıda Türk ve yabancı ziyaretçi katıldı.

Serginin açılışında konuşan Başkonsolos Uyanık, "Yıldız Moran Türk fotoğrafçılığının gelmiş geçmiş en büyük değerlerinden biri olarak o dönemin koşullarında son derece yalın, insancıl ve hayatın içinden bir bakış açısıyla sanat dünyamıza unutulmaz kareler kazandırmıştır. Moran, eserlerinde 1950'li yıllarda ülkemizin çeşitli yerlerinden insanları ve hayatı en doğal haliyle fotoğraflayarak ölümsüzleşmiştir. Özellikle Anadolu'daki insanlarımızın yaşamını anlattığı fotoğraflarında kimsenin görmediğini görmüş, çekmiş ve fotoğraf aracılığıyla insanlara yazmıştır." dedi.

Moran'ın oğlu Arun da serginin açılışında verdiği desteklerinden dolayı Uyanık ve başkonsolosluk çalışanlarına teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cenevre isviçre Yildiz Moran

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