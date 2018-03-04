İsviçre'deki Türk STK'lerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

CENEVRE (AA) - İsviçre'deki yüzden fazla Türk sivil toplum kuruluşu (STK), Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdiğini açıkladı.

İsviçre'de faaliyet gösteren 92 dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) St. Gallen kantonuna bağlı Goldach kentinde yapılan toplantısında, kuruluşun 2018 planı ve faaliyetleri açıklandı.

İTT Başkanı Levent Karaağaç, burada yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'na İTT olarak tam destek verdiklerini söyledi.

İTT'nin hazırladığı deklarasyonu okuyan Karaağaç, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz. Mehmetçik'imizin, bu operasyonu başarıyla tamamlayacağından en küçük bir şüphemiz yoktur. Türk milleti her zaman olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda tek yürek olmuştur." ifadelerini kullandı.

- SBB'ye karşı imza kampanyası

Bu yıl yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin sunum da yapan Karaağaç, İsviçre'de bölücü terör örgütü PKK'nın reklamlarına panolarında izin veren İsviçre Federal Demiryolları'nın (SBB), İTT'nin terörün kurbanlarına dikkati çeken ilan talebini ise reddettiğini anımsattı.