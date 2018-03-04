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İsviçre'deki Türk STK'lerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

İsviçre'deki 100'den fazla Türk sivil toplum kuruluşu, Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdiklerini duyurdu - İTT deklarasyonundan: - "Mehmetçik'imizin, bu operasyonu başarıyla tamamlayacağından en küçük bir şüphemiz yoktur. Türk milleti her zaman olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda tek yürek olmuştur"

CENEVRE (AA) - İsviçre'deki yüzden fazla Türk sivil toplum kuruluşu (STK), Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdiğini açıkladı.

İsviçre'de faaliyet gösteren 92 dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) St. Gallen kantonuna bağlı Goldach kentinde yapılan toplantısında, kuruluşun 2018 planı ve faaliyetleri açıklandı.

İTT Başkanı Levent Karaağaç, burada yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'na İTT olarak tam destek verdiklerini söyledi.

İTT'nin hazırladığı deklarasyonu okuyan Karaağaç, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz. Mehmetçik'imizin, bu operasyonu başarıyla tamamlayacağından en küçük bir şüphemiz yoktur. Türk milleti her zaman olduğu gibi söz konusu vatan olduğunda tek yürek olmuştur." ifadelerini kullandı.

- SBB'ye karşı imza kampanyası

Bu yıl yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin sunum da yapan Karaağaç, İsviçre'de bölücü terör örgütü PKK'nın reklamlarına panolarında izin veren İsviçre Federal Demiryolları'nın (SBB), İTT'nin terörün kurbanlarına dikkati çeken ilan talebini ise reddettiğini anımsattı.

Karaağaç, SBB'nin bu kararına karşı imza kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

- Türk ailelere eğitim verilecek

İTT Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri Yasemin Gülener de İsviçre'deki yetkili çocuk koruma dairelerine (KESB) ilişkin yaptığı sunumda, 2018'de çocukları ellerinden alınan Türk ailelere eğitim verilmesi ve çocukların koruyucu aileler tarafından sahiplenilmesi konularına eğileceğini belirtti.

Gülener, sorunlu ailelerin çocuklarının ailelerinden alındığını ya da İsviçreli aileler veya çocuk bakım evlerine verildiğine dikkati çekerek, amaçlarının Türk vatandaşlarının çocuklarının, yabancılar yerine Türk ailelerinin yanında yetişmesi olduğunu vurguladı.

Programda ayrıca, 22-24 Haziran tarihlerinde 12 bin metrekarelik alanda Türkiye’nin 81 ilini temsil edecek 81 stantta, Türk mutfağına has lezzetlerin İsviçrelilerin beğenisine sunulacağı ve iftar programlarının geleneksel hale getirileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
isviçre Zeytin Dalı Harekatı STK

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