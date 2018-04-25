İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

CENEVRE (AA) - İsviçre"de bir şirketin, Suriye'ye, resmi makamların izniyle sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihraç ettiği bildirildi.

İsviçre Devlet Televizyonu'nun (RTS) haberine göre, Mayıs 2014'te Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'nin 133 ton izopropanolü imha ettiğini bildirmesinden 6 ay sonra, İsviçreli bir şirket bu ülkeye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç etti.

Haberde, sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihracının hiçbir yasal engele takılmadan gerçekleştiği vurgulandı.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliğinden (SECO) RTS'ye yapılan açıklamada, Suriye'ye yasaklı madde ihraç edildiği doğrulandı.

SECO açıklamasında, Suriyeli alıcının "özel bir ilaç firması" olduğu ve firmanın "o zaman da şimdi de Suriye rejimiyle bir bağlantısı olduğuna dair bir işaret görülmediği" belirtildi.

İsviçre'nin Avrupa ülkelerinin Suriye'ye karşı uyguladığı yaptırımlara uyduğu belirtilen açıklamada, 2014'te izopropanol maddesinin ihracının önünde yasal bir engel olmadığı ifade edildi.