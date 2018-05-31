"İtalya AB'yi suçlamaktan vazgeçmeli"

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İtalya'nın tüm sorunların sorumlusu olarak AB'yi gösterme alışkanlığından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Brüksel'in önde gelen düşünce kuruluşu European Policy Centre'da düzenlenen "Avrupa'ya Tekrar Enerji Katma Zamanı" konferansının açılış konuşmasını yapan Juncker, İtalya ve Rusya hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya'nın fakir bölgelerini kalkındırması gerektiğine dikkati çeken Juncker, "Bu da daha fazla çalışma, ciddiyet ve daha az yolsuzluk anlamına geliyor." diye konuştu.

Juncker, AB'nin üye ülke İtalya'ya her zaman yardım etmeye hazır olduğunu belirterek, "Artık İtalya tüm sorunlarının sorumlusunu AB olarak gösterme alışkanlığından vazgeçmeli. Ülkeler ön sıradadır, Avrupa ikinci sırada." dedi.

- "Rusya'yı karalama politikası sona ermeli"

Rusya ve AB arasındaki ilişkilerin mevcut durumundan memnun olmadığını aktaran Juncker, AB'nin hiçbir zaman Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını ve Doğu Ukrayna'daki faaliyetlerini kabul etmeyeceğini söyledi.