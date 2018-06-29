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"İtalya artık yalnız değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 12:16 | Son Güncelleme

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: - "(AB Zirvesi) Bugünden itibaren İtalya artık yalnız değil. Bu zirveden daha sorumluluk sahibi ve destekleyici bir Avrupa ortaya çıktı" - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Laflara güvenmiyorum, somut taahhütler olup olmadığını göreceğiz. Çünkü şu ana kadar Avrupa her zaman 'yaşasın Avrupa' dedi ama bedel ödeyen hep İtalya oldu"

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne ilişkin, "Bugünden itibaren İtalya artık yalnız değil. Bu zirveden daha sorumluluk sahibi ve destekleyici bir Avrupa ortaya çıktı." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, AB Zirvesi'nden ayrılırken değerlendirmede bulunan Conte, "Bugünden itibaren İtalya artık yalnız değil. Bu zirveden daha sorumluluk sahibi ve destekleyici bir Avrupa ortaya çıktı." diye konuştu.

Zirvenin sonuç bildirgesinde denizdeki kurtarma operasyonlarına ilişkin "yeni bir bakış açısının" hakim olduğunu belirten Conte, "Şu andan itibaren, eylemlerin paylaşım temelinde ve dolayısıyla üye ülkeler arasında koordineli şekilde yürütüleceğini öngörüyoruz. Karaya çıkma ve göçmenlerin üçüncü ülkelere geçişi ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile iş birliği ve koordineli şekilde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın kabul merkezleri açıp açmayacağı sorusuna verdiği cevapta ise Conte, Avrupa'da kabul merkezleri oluşturulabileceğini ancak bunun gönüllülük esasına göre yapılabileceğini söyledi.

Sonuç bildirgesindeki AB Afrika Fonu'na 500 milyon avro transfer etme kararına da değinen Conte, fonun en sonunda onaylandığını ve bunun İtalya için özellikle Kuzey Afrika'dan gelen göçmenler hususunda faydalı olacağını dile getirdi.

- "STK gemileri İtalya'yı sadece kartpostallarda görebilir"

İtalya'da hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise zirvenin sonuç bildirgesine ilişkin, "Laflara güvenmiyorum, somut taahhütler olup olmadığını göreceğiz. Çünkü şu ana kadar Avrupa her zaman 'yaşasın Avrupa' dedi ama bedel ödeyen hep İtalya oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz'de kurtarma operasyonları düzenleyen sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili Salvini, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşu gemileri artık İtalya'yı sadece kartpostallarda görebilir. Şu an Libya açıklarında İspanyol Proactiva Open Arms'ın iki gemisi bulunuyor. Bugün onlardan finansman sağlayan kişilerin listesini açıklamalarını istiyorum. Onlar ve diğer sivil toplum kuruluşları siyaset yapıyor, bana ırkçı ve faşist diyorlar ama hem İtalyan hem de Libya ordusunun dediği gibi asıl onlar kaçakçılara yardım ediyor."

İtalya, dün akşam açıklanması gereken AB Zirvesi sonuç bildirgesini sığınmacılar konusunda arzu ettiği biçimde kararlar alınmadığı için veto etmişti. Daha sonra liderlerin yoğun müzakerelerin ardından sonuç bildirgesinde anlaşmaya varılmıştı.

Sığınmacıların AB'ye girdiği İtalya gibi "cephe" ülkelerle dayanışma gösterilmeye devam edileceğinin aktarıldığı sonuç bildirgesinde, denizde kurtarılan sığınmacıların üye ülke topraklarının dışında "bölgesel tahliye merkezleri"nde toplanması fikrinin üçüncü ülkelerle yakın iş birliğiyle araştırılması kararı yer alıyor. Bildirgede, AB topraklarında kurtarılan sığınmacılar için tüm üye ülkelerin sorumluluk alması gerektiği belirtiliyor.

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