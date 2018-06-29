İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne ilişkin, "Bugünden itibaren İtalya artık yalnız değil. Bu zirveden daha sorumluluk sahibi ve destekleyici bir Avrupa ortaya çıktı." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, AB Zirvesi'nden ayrılırken değerlendirmede bulunan Conte, "Bugünden itibaren İtalya artık yalnız değil. Bu zirveden daha sorumluluk sahibi ve destekleyici bir Avrupa ortaya çıktı." diye konuştu.

Zirvenin sonuç bildirgesinde denizdeki kurtarma operasyonlarına ilişkin "yeni bir bakış açısının" hakim olduğunu belirten Conte, "Şu andan itibaren, eylemlerin paylaşım temelinde ve dolayısıyla üye ülkeler arasında koordineli şekilde yürütüleceğini öngörüyoruz. Karaya çıkma ve göçmenlerin üçüncü ülkelere geçişi ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile iş birliği ve koordineli şekilde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın kabul merkezleri açıp açmayacağı sorusuna verdiği cevapta ise Conte, Avrupa'da kabul merkezleri oluşturulabileceğini ancak bunun gönüllülük esasına göre yapılabileceğini söyledi.