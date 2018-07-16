İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella Gürcistan'da

Gürcistan'ın 26 yıl önce yeniden bağımsızlığa kavuşmasından itibaren bugüne kadar İtalya'dan hep destek gördüğünü kaydeden Margvelaşvili, iki ülke arasındaki ilişkilerin giderek arttığını söyledi.

İkili görüşmelerin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Ardından taraflar arasında askeri, bilim, eğitim, spor ve sağlık alanlarda iş birliği memorandumların imza töreni gerçekleşti. Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Margvelaşvili basına kapalı toplantıda Mattarella'yı Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, ülkesine resmi ziyarette bulunan İtalyan mevkidaşı ile başkent Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi.

TİFLİS (AA) - İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Gürcistan'da barış ve istikrarın olmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "İtalya her zaman bu bölgede refah ve istikrarın olmasını destekleyecek." dedi.

İtalya'nın Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini, Rus askerlerin ayrılıkçı Abhazya ve Güney Osetya'daki yasa dışı faaliyetlerine tepki gösterdiğini dile getiren Margvelaşvili, "İtalya, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekleyen ve Rus askerlerinin Gürcistan topraklarından çekilmesini isteyen ülkeler arasında." dedi.

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon süreci hakkında da Margvelaşvili, "İtalya, Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu sürecine ciddi destek veriyor. Biz seçtiğimiz Avrupa ile entegrasyon yolumuza sadık kalıyoruz." diye konuştu.

- Gürcistan'ı ziyaret eden ilk İtalyan Cumhurbaşkanı

Mattarella ise ilk kez bir İtalya Cumhurbaşkanının Gürcistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Gürcistan'a resmi ziyaret için gelen ilk İtalya Cumhurbaşkanıyım ve benim için bu açıdan büyük bir avantaj." dedi.

İki ülke ve halkları arasında tarihsel bağların olduğunu vurgulayan Mattarella, bu ilişkileri daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonu sürecine değinen Mattarella, geçen hafta Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesinde İtalya olarak Tiflis yönetimine somut destek verdiklerini ifade ederek, küresel güvenliği için uluslararası operasyonlara katılarak ciddi çaba sarf ettiği için Gürcistan'a teşekkür etti.