İtalya Dışişleri Bakanı Mısır'da

Kahire yönetiminin, Libya'nın halihazırdaki istikrarsız aşamayı geçmesini temenni ettiğini dile getiren Şukri, "Libya'da devlet kurumlarının ve ülkeyi krizden çıkarabilecek mekanizmaların meşruiyetini destekleyen seçimlerin gerçekleştirilmesini istiyoruz." dedi.

Şukri, görüşmeler sırasında Libya'daki olayların kapsamlı şekilde ele alındığına işaret ederek, bu bağlamda Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin planına uygun nasıl bir süreç izleneceğinin tartışıldığını kaydetti.

KAHİRE (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Libya'da seçimlerin yapılabilmesi için ülkede daha fazla istikrarın sağlanması gerektiğini ifade ederek, sonbaharda düzenlenmek üzere Libya konulu uluslararası bir konferansın hazırlığı içinde olduklarını belirtti.

Milanesi ise Libya'da seçimin önemli olduğunu ve kesinlikle yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Seçimlerin yapılabilmesi için ülkede daha fazla istikrar sağlanması gerekiyor." diye konuştu.

Ülkesinin, olumlu sonuçlara yol açacak şekilde seçimlerin yapılması için Libya topraklarında güvenliğin temin edilmesini istediğinin altını çizen Milanesi, bu konu çerçevesinde İtalya'nın yoğun temaslarda bulunduğunu aktardı.

"Sonbaharda Libya konulu uluslararası bir konferans düzenlenmesinin hazırlığı içindeyiz." diyen Milanesi, henüz tarihin netleşmediğini kaydetti.

Milanesi, bu konferansla ülkede uzlaşıyı sağlamak için ihtilaflı tüm taraflar ile doğrudan temas kurulması ve görüşmeler yapılmasının hedeflendiğini belirterek, "Libya'daki kriz konusunda ilgili taraflarla yoğun temaslar içindeyiz. Konferansın hazırlıkları kapsamında son aşamadayız. Bu konuda Mısır ile özel olarak istişare edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.